Laboratório Cervejeiro de Lajeado permite experimentação de novas cervejas artesanais

O Laboratório Cervejeiro é a nova aposta da Universidade do Vale do Taquari (Univates), em Lajeado. A estrutura, única no Rio Grande do Sul, pode ser utilizada tanto pelos estudantes do curso técnico de Cervejaria da universidade como por cervejarias da região, para a experimentação de novas fórmulas.

“O laboratório simula uma cervejaria em grande porte, mas com produção em pequena escala. Ele gera 130 litros de cerveja”, explica o coordenador do curso técnico de Cervejaria da Univates, Mariano Rodrigues.

O Laboratório Cervejeiro integra o Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates) e recebeu investimento de R$ 235 mil em infraestrutura e equipamentos. A estrutura é utilizada durante as aulas práticas a partir do primeiro semestre do curso de Cervejaria. Desde o início do ano letivo, no dia 13 de fevereiro, os estudantes já produziram duas receitas de cervejas artesanais e puderam degustar o resultado.

Contando com tecnologia de ponta, o laboratório também está disponível para uso das cervejarias da região, mediante comunicação com o Tecnovates. “Caso alguma empresa queira testar uma nova receita, é possível utilizar a estrutura”, diz Rodrigues.

O curso de Cervejaria é pioneiro no Rio Grande do Sul, assim como o Laboratório. À exceção das grandes cervejarias, apenas o Tecnovates conta com uma estrutura de experimentação em pequena escala. O laboratório começou a funcionar em novembro de 2019, mas foi inaugurado no dia 20 de fevereiro. “O Rio Grande do Sul é o Estado com o maior número de microcervejarias no País. No Brasil, em comparação com outros países, o mercado da cerveja artesanal tem crescido muito. E a região é uma das grandes expositoras de cerveja a curto prazo. Se for mais fomentada, a produção de cerveja pode agregar muito, tanto na região como no Estado”, completa Rodrigues.