Coronavírus: Latam suspende voos entre Guarulhos e Milão por impacto do Covid-19

Folhapress

A Latam suspendeu os voos entre São Paulo e Milão, que partiam e chegavam do Aeroporto de Guarulhos. Segundo a companhia aérea a medida foi tomada devido a queda da demanda resultante da propagação do novo coronavírus. Os sete voos semanais para a cidade italiana estão cancelados até o dia 16 de abril. As informações são da Agência Brasil.