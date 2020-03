A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) identificou os 30 maiores entraves que prejudicam a competitividade do setor industrial gaúcho, divididos em seis áreas, que serão lançados em um documento sobre o "Custo RS. "Esses gargalos compõem o que denominamos de Custo RS e tornam o Rio Grande do Sul menos atraente do que outros estados para empresas investirem e produzirem", declara o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.