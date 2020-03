Pesquisa revela marcas preferidas e mais lembradas

O Marcas de Quem Decide, promovido em uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Qualidata, chega à sua 22ª edição. Neste ano, a atividade que abre a agenda empresarial do Rio Grande do Sul será realizada no Teatro do Sesi, na próxima terça-feira, dia 10 de março, às 8h, com uma temática especial baseada no conceito da humanização.

"Energia das pessoas e marcas movendo o mundo dos negócios" é a frase que norteia a produção do Marcas de quem Decide 2020. Um estúdio para entrevistas em vídeo registrará a presença das personalidades que estarão no evento.

"Será um evento com muitas novidades tecnológicas, dinâmico e totalmente alinhado com as tendências de mercado. Vamos contar com um enorme público empresarial", afirma o diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero.

A revelação dos resultados da pesquisa é um momento muito aguardado pelo mercado. A expectativa de público é de 500 participantes, que assistirão a entrega dos certificados a representantes das marcas mais lembradas e preferidas em 70 setores pesquisados, além de três categorias especiais (Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Inovadora e Marca Gaúcha Ambiental).

O diretor-executivo da Qualidata, Paulo Di Vicenzi, interpretará os gráficos com a análise e a movimentação das cinco líderes de cada segmento no palco. E, no dia 31 deste mês, o tradicional caderno homônimo ao evento compilará os dados, conteúdo considerado estratégico durante o ano todo. O especial é um instrumento de dados, ideias e reflexões para profissionais do mercado, que auxilia nas tomadas de decisão durante todo o ano.

"Publicaremos, ainda, uma série de reportagens sobre as startups mais importantes do Brasil, para entender o que esse novo formato de empresa pode ensinar aos negócios tradicionais", adianta o editor do suplemento, Mauro Belo Schneider.

Para complementar o estudo, o Jornal do Comércio convida especialistas para escreverem artigos sobre as tendências do mercado, passando por temas como gestão de marca, marketing digital, vendas, empreendedorismo e tecnologia.

O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, diz que a pesquisa colabora para a compreensão do verdadeiro significado das marcas. "Mostramos que a marca não é apenas o logotipo de um produto, mas um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que ela carrega."

As inscrições para participar do evento podem ser feitas em www.jornaldocomercio.com/marcas/confirmacao. A cobertura estará disponível no site e nas redes sociais do JC em tempo real.

Sobre o evento