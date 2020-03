Índice de Confiança dos Empresários sobe, mas ainda não traz impactos do coronavírus

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec-RS), divulgado nesta segunda-feira (2) pela Fecomércio-RS, mostrou avanço na confiança em fevereiro, com variação de 2,8% ante janeiro, atingindo os 123,1 pontos. "A recuperação da confiança vem acontecendo, sobretudo por uma percepção de condições atuais melhores", comentou Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

O Índice de Condições Atuais avançou nas duas bases de comparação – 6,3% em relação ao mês anterior e 10,2% ante fevereiro de 2019 – e atingiu 112,3 pontos, registrando o maior nível desde maio de 2012, com o subíndice relativo à situação atual da economia (105,8 pontos) alcançando o nível otimista pela primeira vez desde maio de 2019. As expectativas se mantêm em patamar bastante otimista, mas parecem estar ainda em um processo de ajuste. “Vamos esperar para ver como questões mais recentes como o avanço do coronavírus e a tensão na cena política poderão impactar as expectativas”, completou o presidente da Fecomércio-RS. A data em que foram coletados os dados (últimos 10 dias de janeiro) não permite refletir a conjuntura mais recente.

O indicador referente aos investimentos do empresário do comércio (IIEC) apurou variação de -0,6% na comparação com fevereiro do ano passado, alcançando 105,3 pontos. Na comparação mensal houve alta de 0,7%. Na comparação interanual, o IIEC se encontra um pouco abaixo do registrado no segundo mês de 2019.

Esse comportamento não é homogêneo entre os subindicadores. O indicador de contratação de funcionários cresceu na comparação com o mês anterior, mas está abaixo do ano anterior, ainda assim, mantém-se no campo otimista. O indicador referente ao nível de investimento conseguiu romper a barreira dos 100,0 pontos, algo que não acontecia desde julho de 2014. A situação dos estoques permanece abaixo dos 100,0 pontos, mostrando estabilidade na comparação com o mês anterior e queda na relação com o ano anterior. A média em 12 meses do indicador ficou estável em 103,3 na passagem do mês.

A pesquisa é realizada em Porto Alegre e abrange, em sua amostra, no mínimo 328 estabelecimentos comerciais.

Como funciona o Icec

O Icec e seus componentes variam de 0 a 200 pontos. Resultados acima de 100 pontos refletem uma

perspectiva otimista da média dos empresários do comércio, cuja intensidade aumenta conforme o indicador se aproxima de 200. Em oposição, valores abaixo de 100 pontos denotam uma opinião média pessimista, ais intensa quanto mais próximo de 0 se encontra o indicador.