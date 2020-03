Rodovia que leva à Expodireto, ERS-142 tem obras inauguradas

Anunciada pelo governador Eduardo Leite na abertura da 20ª Expodireto Cotrijal de 2019, a recuperação de 18 quilômetros da ERS-142, entre Não-Me-Toque e Carazinho, levou cerca de um ano para ficar pronta e irá facilitar o escoamento da safra e o transporte de máquinas agrícolas na região. A inauguração da obra, executada pela gestão estadual em parceria com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), foi realizada ontem pelo governador.

Durante a inauguração, Leite destacou a agilidade dos órgãos envolvidos na conclusão dos trabalhos. "Estou muito feliz de estar aqui em Não-Me-Toque no momento em que a cidade, a região e o Estado se preparam para mais uma Expodireto, podendo fazer a entrega de algo que a comunidade esperava havia muito tempo. É uma obra de R$ 20 milhões, sendo que 40% desse valor vem de recursos do Tesouro do Estado. Essas obras também trazem segurança viária, portanto, ajudam a economia e a preservação de vidas", disse Leite.

A obra contou com investimento de R$ 20 milhões, custeados com recursos do Banco Mundial e do Tesouro do Estado. Além da renovação do pavimento e da sinalização dos trechos, a ERS-142 ganhou terceiras faixas em sete pontos considerados críticos.

Presente no evento, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou que a obra era uma prioridade da secretaria. "Essa estrada representa muito mais do que a ligação asfáltica entre dois municípios, representa as oportunidades que virão. Ela trará crescimento para a região".

Também participaram o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), o prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, o prefeito de Não-Me-Toque, Pedro Paulo Falcão da Rosa, e deputados federais e estaduais.

Outra rodovia inaugurada pelo governador neste domingo foi o trevo do Acesso Norte a Cruz Alta, entre os 153,5 km e 154,8 km da ERS 342.

Com 1,3 quilômetro de extensão, a obra custou R$ 7 milhões oriundos de Contribuições de Intervenção de Domínio Econômico (Cide), sendo R$ 4,5 milhões investidos no atual governo. Com a entrega, é atendida uma demanda antiga da comunidade por mais segurança para o trecho, que costumava ser um local de risco, com alto número de acidentes. "Esta entrega é uma conquista da comunidade, que se mobilizou e fez o governo do Estado entender a obra como uma prioridade. Foi feito um investimento robusto que vai servir principalmente para salvar vidas, porque o acesso da maneira como era antes exigia que o cidadão atravessasse a pista de maneira insegura, colocando a si mesmo e aos outros em risco", observou o governador. "É um legado importante que vai ficar para a sociedade de Cruz Alta e de toda a região", destacou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou que as principais mudanças foram a implantação de retornos no trecho, com separação dos fluxos opostos. "Além disso, o trânsito local foi direcionado através de faixas de aceleração e desaceleração para garantir um retorno seguro aos usuários deste ponto da estrada", disse.

A obra também representa uma melhoria para a logística agrícola da região, já que o trecho é um corredor vital para o escoamento da produção de grãos das regiões Noroeste e Missões até o porto do Rio Grande via BR-158.

Segundo o secretário Costella, a obra foi projetada de forma a atender as necessidades de uma futura ampliação na rodovia. "Esse trecho era um sonho da comunidade e hoje é uma realidade, além de trazer consigo uma antecipação, porque há um estudo de viabilização de terceiras faixas e de duplicação da ERS-342 entre Ijuí e Cruz Alta e não será necessário mexer mais nesta interseção em um futuro breve", explicou.

