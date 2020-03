Liquida Porto Alegre chega ao fim com expectativa de bons resultados

Se encerrou neste sábado (29) o Liquida Porto Alegre, a principal campanha de varejistas da Capital. Esta foi a 24º edição da campanha, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre.

O prazo final da campanha era dia 22 de fevereiro, mas ela foi prorrogada a pedido dos lojistas da Capital. Segundo nota divulgada pela entidade, o motivo para postergar o fim da campanha é por causa da distribuição do fluxo de caixa das famílias porto-alegrenses. “Algumas categorias de trabalhadores recebem seus vencimentos na última semana”, afirma na nota o economista-chefe da entidade, Oscar Frank. “Essa injeção de recursos pode ajudar ainda mais no resultado do Liquida”. Ainda não há prazo para a divulgação do balanço de vendas, mas a entidade se mostrou otimista levando em consideração a retomada econômica, o aumento da confiança do consumidor e a disponibilidade de crédito no mercado.

Em 2019, a entidade estimou um aumento de 6,4% na movimentação financeira no período, que contou com 4,5 mil lojistas participantes.

De acordo com o CDL POA, a edição deste ano bateu um recorde de participações, com 5,2 mil lojistas inscritos. Os maiores setores em termos de participação são o de moda e acessórios, com 1046 lojas; casa e decoração, com 438; farmácia, com 386; e alimentos e bebidas, com 311.