Desemprego cai a 11,2% em janeiro, mas quase 12 milhões de brasileiros ainda estão sem trabalho

A queda na busca por trabalho, mesmo com possibilidades de ocupação, fez a taxa de desemprego cair para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, atingindo 11,9 milhões de brasileiros. Os dados, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (28), indicam que essa migração de indivíduos para a inatividade pesou mais que a geração de postos de trabalho, na comparação com os três meses encerrado em outubro, quando a taxa foi de 11,6%.

Segundo o IBGE, esse é um movimento sazonal ocorrido nos primeiros meses do ano, quando há um recuo na procura por trabalho por conta de férias coletivas e escolares. E como essas pessoas não estão dentro da população que está em busca de uma oportunidade, segundo os critérios internacionais seguidos pela pesquisa de emprego do IBGE, ela diminui o peso na composição da taxa de desocupação, influenciando para a queda registrada em janeiro.

Nos últimos três meses, 873 mil pessoas entraram nesse grupo que não procura emprego. Foi a maior expansão já registrada para trimestres encerrados em janeiro, segundo dados do Instituto. Enquanto isso, apenas 93 mil vagas foram criadas no período.

- Essa interrupção na procura de trabalho foi decisiva. A inatividade cresceu mais que a própria força de trabalho e ocupação. Isso explica o movimento da taxa. É um movimento típico em janeiro, mas foi mais intenso agora - explica Adriana Beringuy, analista do IBGE.

Fatores como a quantidade de dias úteis e as festas de fim de ano acabam influenciando para que o brasileiro não busque emprego nesse período. Para o economista Cosmo Donato, da LCA Consultores, trata-se de um movimento pontual no mercado que deve voltar a recuar nos próximos meses.

- Nada leva a crer que não será um movimento pontual, nesse mês talvez tenha acontecido de modo mais forte. Tradicionalmente há uma queda na procura por emprego no fim do ano, pois as pessoas não colocam à disposição por conta de poucos dias úteis e festas de fim de ano - afirma.

Apesar do aumento da inatividade, os resultados de janeiro mostram que o país ainda não está diante de um período de dispensa de trabalhadores, como habitual nessa época do ano.

Na comparação com outubro, houve manutenção do patamar de ocupação e aumento de 1,5% dos postos com carteira assinada. A consolidação dessa tendência, no entanto, só poderá ser vista nos próximos meses.

- Há um indício que os trabalhadores estão ficando (no mercado). Já vemos uma retenção maior no setor formal. Do terceiro para o quarto trimestre, já foi maior. São pessoas que estão no mercado formal e permaneceram, mas vamos precisar de mais trimestres observar essa tendência - afirma Maria Andreia Parente Lameiras, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Em um ano, 1 milhão de pessoas saíram da chamada taxa de subutilização, que reúne os desempregados, os que trabalharam menos horas do que poderiam e os que estavam disponíveis para trabalhar mas não procuraram uma vaga. O total de pessoas nesse grupo agregado foi de 26,3 milhões de pessoas em janeiro.

Mesmo com a melhora do mercado de trabalho, o avanço de postos de menor remuneração fez com que o rendimento médio do brasileiro ficasse praticamente estagnado na comparação os três meses encerrados em outubro. No trimestre terminado em janeiro, o valor foi de R$ 2.361.

A taxa de informalidade, por sua vez, caiu e atingiu 40,7% da população ocupada, representando um contingente de 38,3 milhões de trabalhadores informais.

Para Thiago Xavier, da Tendências Consultoria, a perspectiva é de relativa melhora desse quadro nos próximos meses, com o aumento da formalização dos empregos num cenário básico de maior crescimento econômico e moderada redução do nível de incertezas.

- Espera-se aumento das contratações, em especial formais. Dessa forma, deve ocorrer aumento do grau de formalização, o que contribui para moderado incremento sobre os rendimentos do trabalho - ressalta Xavier.

Esta é a primeira estatística de emprego divulgada para 2020. Na quinta, o Ministério da Economia anunciou o atraso na divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que monitora o mercado formal. O número só será conhecido na segunda quinzena de março. Tradicionalmente, os dados costumavam ser divulgados por volta do dia 20 no mês subsequente.

Os números por trás do desemprego

+11,9 milhões de desempregados - São os brasileiros que buscaram uma vaga na semana da pesquisa do IBGE, mas não encontraram.

+26,4 milhões de subutilizados - A conta considera os trabalhadores desempregados, subocupados e a força de trabalho potencial. A redução de 2,7% se comparado ao trimestre encerrado em outubro, e de 3,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

+6,6 milhões de subocupados por insuficiência de horasAqueles que trabalharam menos de 40 horas semanais e gostariam de ter uma jornada maior. A taxa ficou estável se comparado ao mesmo período do ano anterior.

+7,7 milhões na força potencial - Considera quem procurou uma vaga,mas,por algum motivo, como cuidado com um parente, não estava disponível para trabalhar; e quem não procurou,mas estava disponível, considerando os desalentados.