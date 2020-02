Afetada pelo coronavírus, indústria calçadista do Brasil vai crescer menos em 2020

O efeito do novo coronavírus chegou a um dos principais setores exportadores do Brasil e do Rio Grande do Sul. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) divulgou nota no fim da manhã desta sexta-feira (28) informando que reviu a projeção de crescimento do setor para 2020. A previsão de crescimento que era de 2,5% passou a 2,2%, segundo a associação.

Revisão do crescimento do PIB chinês - epicentro dos registros da doença, e do mundial e brasileiro alicerçam a projeção da Abicalçados. O Rio Grande do Suil é o maior estado exportador dos produtos.

Em nota, o presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira, justifica que "o setor calçadista brasileiro não é uma ilha, está no contexto da economia mundial”.

Mesmo sem os dados fechados da produção de janeiro, que deve sair na segunda semana de março, a Abicalçados adianta que os números não devem ser positivos já que houve queda nas exportações do primeiro mês do ano. Janeiro registrou envio de 12,55 milhões de pares, com receita de US$ 91,5 milhões, quedas de 16,1% em volume e de 7,3% em receita em relação ao mesmo mês de 2019.