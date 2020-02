Hyundai fecha fábrica após caso de funcionário com coronavírus

A Hyundai anunciou nesta sexta-feira (28) que vai fechar uma de suas fábricas na cidade de Ulsan, no sudeste da Coreia do Sul, depois de um funcionário ser diagnosticado com coronavírus. A empresa, que é a maior montadora sul-coreana, informou ainda que os colegas da vítima vão ficar em quarentena e a que a fábrica vai passar por uma esterilização.

A Coreia do Sul é o segundo país com maior número de casos da doença, perdendo apenas para a China, epicentro do surto. Seul, capital do País, está a pouco mais de 2 mil quilômetros de distância da China.