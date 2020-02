Tarifa de pedágio cairá 10% para carros de passeio e subirá 52% para caminhões

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul aprovou, nesta quinta-feira (27), um novo cálculo da tarifa para as praças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) que reduzirá em 10% o valor pago atualmente por carros de passeio. A nova fórmula vai seguir o padrão nacional, que considera o fator eixo do veículo.

A redução da tarifa básica será aplicada em 12 das 14 praças de pedágio da EGR: Boa Vista do Sul, Candelária, Coxilha, Cruzeiro do Sul, Encantado, Flores da Cunha, Gramado, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Três Coroas, Venâncio Aires e Viamão. O preço será mantido nas praças de Campo Bom e Portão.

Os caminhoneiros, que representam 18% do fluxo nos pedágios gaúchos - ante os 82% de carros de passeio - terão um aumento de 51,8% nas tarifas. Além disso, o eixo comercial, que hoje vale 0,59 da tarifa básica, passará a valer o preço integral.

A mudança ainda passará pelo aval do Conselho de Administração da EGR, e, caso aprovado, estará valendo a partir de abril deste ano.

Caminhoneiros autônomos são contrários à mudança no pedágio

A Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul (Fecam-RS) se posicionou contrariamente à proposta de alteração da tarifa dos pedágios estaduais. Segundo nota divulgada pela entidade, a Fecam-RS não foi consultada ou chamada para discutir a questão.

Segundo a entidade, apenas o setor dos caminhoneiros está sendo penalizado, pois "o caminhoneiro autônomo, quando vazio, paga o pedágio do seu bolso, e esse custo está se tornando alto, competindo com o preço do óleo diesel. Por esse e muitos outros motivos, somos legítimos a discutir o assunto”, diz a nota.

Novos Valores

• Coxilha - R$ 4,40

• Gramado, São Francisco de Paula e Três Coroas - R$ 7,10

• Venâncio Aires, Candelária, Cruzeiro do Sul, Encantado, Boa Vista do Sul, Flores da Cunha, Santo Antônio da Patrulha e Viamão - R$ 6,30

• Campo Bom - R$ 3,25 (mantém o valor)

• Portão - R$ 6,50 (mantém o valor)