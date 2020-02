Marcopolo registra faturamento recorde de R$ 4,3 bilhões em 2019

A Marcopolo registrou faturamento recorde em 2019, batendo em R$ 4,3 bilhões, segundo balanço divulgado pela companhia nesta quinta-feira (27). O lucro líquido da Marcopolo cresceu 11,1% no passado, chegando a R$ 212 milhões. A demanda do mercado brasileiro, disse a empresa, impulsionou a produção da maior fabricante de ônibus nas Américas e uma das gigantes no mundo.

A receita líquida cresceu 2,8% em relação ao ano anterior, que havia somado R$ 4,197 bilhões. A empresa informou que a demanda do mercado brasileiro, que representou 52,2% da receita, teve alta de 17,6%, ficando em R$ 2,252 bilhões, ante R$ 1,916 bilhão de 2018.

A produção global consolidada da Marcopolo totalizou 15.741 unidades, 2,2% inferior às 16.103 fabricadas no exercício de 2018. Desse total, 13.330 unidades foram produzidas no Brasil e as demais 2.411 unidades no exterior.

Mesmo com os número, José Antonio Valiati, CFO e diretor de Relações com Investidores da Marcopolo, afirmou, em nota, que 2019 foi marcado pela "inconstância da demanda". O fornecimento ao mercado brasileiro cresceu 2,9% (10.532 unidades), mas não compensou em volume a queda de 24,1% registrada nas exportações (2.881 unidades), explicou Valiati.

No mercado interno, houve frustração nas compras de ônibus rodoviários com maior valor agregado e o programa federal Caminho da Escola. Nas exportações, houve queda de 25,4% nos negócios (R$ 1,015 bilhão contra R$ 1,360 bilhão, em 2018). Crises nos principais mercados sul-americanos e menores volumes vendidos para o continente africano impactaram o front externo, disse o CFO.