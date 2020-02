Porto Alegre registra 3ª queda consecutiva no IPC-S, aponta FGV

A terceira semana de fevereiro também representou a terceira queda seguida no Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre, indicador calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A variação da taxa do IPC-S na capital gaúcha passou de 0,33% para 0,05%, sendo puxada de forma negativa principalmente pela alta no preço da gasolina (-0,50% para -0,98).