Ceasa fará leilão para vender 55 espaços do complexo

No dia 6 de abril, a Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, realizará licitação para venda de 55 espaços em 14 setores do complexo. Pelo menos uma área é destinada para lancheria e outra para peixaria. Os demais espaços são para lojas (boxes) e módulos.

O lance inicial para os espaços varia de R$ 5 mil a R$ 150 mil, mas ainda conta com duas vagas pelo preço inicial de R$ 500,00.

Os que fizerem as maiores ofertas vencerão a licitação. A documentação será recebida pela Comissão Especial até as 10h do dia 6 de abril, no auditório da Ceasa (av. Fernando Ferrari, 1.001, bairro Anchieta, Porto Alegre).

Dúvidas sobre o procedimento e a documentação exigida podem ser esclarecidas pela gerente financeira, Cláudia dos Santos, no telefone (51) 2111-6627.

35% do total de hortigranjeiros consumidos no Estado passam pela Ceasa. Nos dias de grande movimento, o complexo de 420 mil metros quadrados inaugurado em 1974 chega a receber cerca de 45 mil pessoas dos mais diversos municípios gaúchos.

São mais de 110 produtos hortigranjeiros, aos quais se somam flores, sacaria, queijaria, carnes e peixes. A produção de frutas, legumes e verduras de aproximadamente 167 cidades do Estado está presente no entreposto da Ceasa, que comercializa ainda hortigranjeiros de outros 18 estados brasileiros e de nove países: Argentina, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, Nova Zelândia e Uruguai.

Mais de dois mil produtores gaúchos e 300 empresas atacadistas estão cadastrados e geram cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos.

O complexo conta com 19 pavilhões (o de Produtores conta com 994 módulos e o de Carregadores Autônomos com 800 vagas, por exemplo). Além disso, há o Setor para Depósito e Desdobramento, com 41 galpões, agências bancárias e 22 lanchonetes.