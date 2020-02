Caminhão itinerante da Serasa chega a Porto Alegre

De volta à estrada: o Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian, liga os motores do caminhão itinerante - agora equipado com 10 painéis solares para a produção da própria energia - possibilitando acessos e serviços de forma gratuita para os consumidores.

A jornada, que começou em São Paulo e passará por mais 40 cidades até dezembro, fica em Porto Alegre entre os dias 3 a 7 de março, no largo Glênio Peres. Em dezembro de 2019, a cidade indicava que 492.594 pessoas estavam endividadas. Esse número faz com que Porto Alegre ocupe a 13ª posição entre as cidades com maior número de inadimplentes no País.

No total, o veículo rodará mais de 18 mil quilômetros pelas estradas brasileiras ao longo de 2020. Em seus dois primeiros anos, o caminhão possibilitou o atendimento de mais de 210 mil pessoas que puderam consultar seu CPF; conhecer e entender sua pontuação de crédito com o Serasa Score, além de simular e/ou contratar empréstimos no comparador de crédito on-line Serasa eCred.

Além de todos esses serviços, a expectativa é ainda maior, já que os consumidores que visitarem o caminhão terão acesso à negociação de dívidas, com o Serasa Limpa Nome, e a população poderá sair de lá com o boleto de pagamento em mãos. Em 2020, o caminhão terá uma grande novidade: o consumidor terá a oportunidade de conhecer um programa que apresenta chances de renda extra. A Sumup, fintech de meio de pagamentos, promoverá treinamentos para quem quiser se tornar um novo consultor de vendas para suas maquininhas, com remuneração a cada transação realizada. "O objetivo desse projeto é possibilitar o acesso à informação e aos serviços gratuitos que a Serasa oferece, principalmente para pessoas que não possuem facilidade de acesso à internet", afirma Giresse Contini, gerente do Serasa Consumidor.