Com vírus no foco, bolsas da Europa têm mais um pregão de forte baixa

As bolsas europeias fecharam em baixa significativa nesta terça-feira, ampliando as robustas perdas de ontem, em meio a crescentes temores com a disseminação do novo coronavírus em outros países além da China, incluindo Itália, Coreia do Sul e Irã. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,76%, a 404,60 pontos.

Na Itália, o número de casos confirmados da doença saltou para 283, com sete mortes. O contágio se concentra no norte do país, onde ao menos 11 cidades estão sob quarentena.

Já a Coreia do Sul relatou 977 casos e dez óbitos, enquanto o Irã fala em pelo menos 95 infectados - incluindo o vice-ministro de Saúde do país, Iraj Harirch - e 15 mortos.

Em coletiva de imprensa mais cedo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou que o governo americano está "profundamente preocupado" com a possibilidade de o Irã ter suprimido informações vitais sobre os casos locais de coronavírus.

Ainda na Europa, Áustria, Croácia e Suíça anunciaram hoje seus primeiros casos.

Além da questão do vírus, que promete prejudicar o crescimento global este ano, o quadro macroeconômico na Europa continua desanimando. O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, a maior economia do continente, ficou estável no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro e mostrou expansão de 0,4% na comparação anual, segundo revisão divulgada hoje que confirmou estimativas preliminares.

O índice acionário italiano FTSE-Mib caiu 1,44% hoje, a 23.090,44 pontos, após sofrer um tombo de quase 5,5% em Milão no pregão anterior.

Em outros mercados europeus, o britânico FTSE-100 recuou 1,94% em Londres, a 7.017,88 pontos, o francês CAC-40 também cedeu 1,94% em Paris, a 5.679,68 pontos, o alemão DAX-30 teve queda de 1,88% em Frankfurt, a 12.790,49 pontos, o espanhol IBEX-35 registrou perda de 2,45% em Madri, a 9.250,80 pontos, e o português PSI-20 se desvalorizou 2,28% em Lisboa, a 5.078,36 pontos.