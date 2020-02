MRV está com 100 vagas de emprego abertas no bairro Restinga, em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Maior construtora da América Latina, a MRV está com 100 oportunidades de emprego abertas para trabalhar no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. As vagas são para os cargos de montador de formas metálicas, carpinteiro, armador, pedreiro, eletricista, hidráulico, azulejista e pintor.

A seleção ocorrerá na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, a partir das 8h, na obra do Porto dos Canários, primeiro empreendimento da MRV na região, localizado na Rua 7008, n° 230, próximo ao Atacado Leve Mais (Estrada João Antônio da Silveira). Os candidatos interessados devem comparecer ao endereço munidos de RG, CPF, Comprovante de residência e Carteira de Trabalho.

Os currículos podem, ainda, ser enviados por e-mail para jose.venancio@mrv.com.br. Outras informações sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone (51) 98101.7433. As vagas também são destinadas às pessoas com deficiência (PCD).