Liquida Porto Alegre será prorrogado até o fim de fevereiro

Os lojistas que participam da 24ª edição do Liquida Porto Alegre pediram para prorrogar o encerramento da campanha, que estava prevista para terminar neste sábado (22). Assim, o período de ofertas e vendas irá se estender até o dia 29 de fevereiro.

Segundo nota da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre divulgada na tarde desta sexta-feira (21), os comerciantes “desejam aproveitar o cenário propício para as vendas e alavancar ainda mais os negócios com os vencimentos do final do mês”.

A edição de 2020 teve um recorde de participantes, com 5,2 mil lojistas inscritos. Destes, os setores com maior adesão são o de moda e acessórios, com 1046 lojas; casa e decoração, com 438; farmácia, com 386; e alimentos e bebidas, com 311.