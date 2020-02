Bolsas asiáticas fecham em baixa com avanço do coronavírus, mas Xangai sobe

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira (21), diante da propagação do coronavírus para outras partes além da China, mas os mercados chineses avançaram após indicação de que empresas estão retomando operações em várias partes do país e ainda na esteira de recentes medidas de estímulo monetário.

O governo chinês relatou a ocorrência de 889 novos casos de infecção por coronavírus e 118 mortes. Já a Coreia do Sul divulgou 100 novos casos da doença, que elevam o total no país a 204, um dia depois de anunciar seu primeiro óbito. No Japão, já foram registradas três mortes causadas por coronavírus.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,39% em Tóquio, a 23.386,74 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,09% em Hong Kong, a 27.308,81 pontos, o sul-coreano Kospi se desvalorizou 1,49% em Seul, a 2.162,84 pontos, e o Taiex cedeu 0,33% em Taiwan, a 11.686,35 pontos.

Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto subiu 0,31%, a 3.039,67 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,12%, a 1.907,35 pontos.

Segundo o Ministério de Comércio chinês, a retomada de operações por empresas estrangeiras que atuam em Xangai, Shandong, Hunan e outras áreas da China chegou a um índice de 80%. Em Guangdong, Jiangsu e outras províncias relevantes no comércio exterior, a volta ao trabalho também avança rapidamente, acrescentou o ministério.

Ao longo da semana, o banco central chinês (PBoC) cortou juros em duas ocasiões e fez injeções de liquidez no sistema bancário, como parte de uma estratégia para amenizar o impacto do coronavírus na economia.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, depois de atingir recordes de fechamento nos dois pregões anteriores. O S&P/ASX 200 caiu 0,33% em Sydney, a 7.139,00 pontos.