Ouro fecha em baixa, em sessão com volumes mais baixos e dólar forte

O ouro fechou em território negativo nesta sexta-feira (20). Operadores destacaram os volumes mais baixos em negociação, antes de uma semana abreviada pelo feriado do Natal. Além disso, o dólar mostrou força ante outras divisas principais, o que tende a conter o apetite pelo metal.

O ouro para fevereiro fechou em baixa de 0,24%, em US$ 1.480,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal, o contrato subiu 0,04%.

No câmbio, o dólar mais forte torna o ouro mais caro para os detentores de outras divisas, o que tende a reduzir a procura pelo metal. Além disso, os juros dos Treasuries mantiveram viés positivo, o que também tende a pressionar o ouro, já que os dois ativos concorrem como opções seguras.

Segundo David Govett, diretor de metais preciosos da Marex Spectron, o ouro foi bastante demandado ao longo deste ano. "Agora ninguém quer fazer nada", afirmou o economista à agência Dow Jones Newswires. "As pessoas estão um tanto exaustas", após um ano movimentado, comentou, dizendo "não prever nada mudando no restante do ano".