Fundopem movimenta R$ 970 milhões em 2019

O balanço das operações do Fundopem RS, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), revela que o número de projetos de investimento no Estado atingiu em 2019 o maior patamar dos últimos cinco anos, chegando a quase R$ 1 bilhão. Foram protocolados na pasta 61 novos projetos e o número de benefícios concedidos chegou a 55. O total representa quase 120% da média da última década, que foi de 51,6 projetos por ano.

Os projetos aprovados representam investimentos na ordem de R$ 692 milhões na economia do Estado e devem gerar 1.103 empregos diretos em 48 municípios gaúchos. Outros 55 projetos passaram a ter acesso ao benefício fiscal este ano. O montante destes investimentos chega a R$ 970 milhões, o que gerou mais de quatro mil novos empregos diretos em 43 municípios do Rio Grande do Sul.

Entre os setores industriais que mais protocolaram novos projetos no Fundopem este ano estão os de implementos rodoviários, produtos alimentícios e vitivinicultura. Já a maioria dos projetos que passaram a usufruir do benefício fiscal são de indústrias dos setores petroquímico, de produtos alimentícios e de leite e derivados.

De acordo com o levantamento do Seadap, entre 2010 e 2019 o Fundopem aprovou 289 projetos em 120 municípios gaúchos, abrangendo 26 das 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), totalizando investimentos na ordem de R$ 8,6 bilhões. O número de empregos gerados por estes empreendimentos atingiu 173% da meta prevista inicialmente.

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul - (Fundopem RS) é um incentivo financeiro concedido às empresas que realizem projetos de investimentos que resultem na implantação ou expansão de unidades industriais.

As empresas incentivadas se apropriam do incentivo na forma de financiamento de um percentual do valor ICMS incremental mensal devido.