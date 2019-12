Ouro fecha em alta, com acordo EUA-China no radar

Os contratos futuros de ouro fecharam em alta, nesta quinta-feira (19). Os preços do metal precioso atingiram os maiores níveis das duas últimas semanas, de acordo com o FactSet. Os investidores mantêm um otimismo contido ainda com a notícia do acordo comercial entre Estados Unidos e China, previsto pra ser assinado em janeiro. Também hoje, houve decisão de política monetária na Europa, com manutenção de juros no Reino Unido e elevação da taxa na Suécia.

O ouro para fevereiro, contrato mais líquido, fechou em alta de 0,38%, US$ 1.484,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os mercados internacionais continuam buscando informações sobre o andamento do pacto comercial sino-americano. Nesta quinta, o Secretário de Tesouro nos Estados Unidos, Steven Mnuchin afirmou que está "confiante" de que a "fase 1" no acordo seja assinada já em janeiro, depois de passar por "revisões técnicas". Mas ponderou que o presidente americano, Donald Trump, ainda tem margem para elevar tarifas contra produtos chineses, caso a iniciativa fracasse.

Na Europa, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter a taxa básica de juros em 0,75%, em linha com as expectativas do mercado, mas sinalizou a possibilidade de apertos monetários no futuro.

Já o Riksbank, o Banco Central da Suécia, decidiu elevar sua taxa de juros de referência, de recompra, de -0,25% para 0,0%. Em comunicado, a instituição afirmou que sua projeção para a taxa de juros ficou inalterada nesta reunião e, portanto, deve permanecer em 0,0% pelos próximos anos.

De acordo com Michael Armbruster, sócio-gerente da Altavest, o mercado registrou apenas movimentos modestos em relação ao ouro nos últimos pregões, mas essas "as condições reduzidas de comércio em época de das férias" podem resultar em ações exageradas de preço em alguns dias. "Por enquanto, os gráficos de ouro parecem nos dizer que o metal amarelo está em um padrão de espera e é apenas uma questão de tempo até que o ouro suba novamente", apontou o analista. Com informações da Dow Jones Newswires.