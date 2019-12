VBP Agropecuária em 2019 está estimado em R$ 617 bilhões

Com a chegada do fim de 2019, a estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) é de

R$ 617 bilhões (com base nos dados de novembro). Um crescimento de 2,1% em relação ao valor obtido em 2018, que foi de R$ 604,5 bilhões. Com a nova estimativa, o valor deste ano se iguala ao VBP de 2017, o maior já registrado e considerado excepcional para a agropecuária.

O resultado de 2019 foi puxado pela melhoria no desempenho da pecuária, que somou R$ 213,7 bilhões de produção, com acréscimo real de 7,8%. Enquanto que o valor da produção das lavouras teve ligeira queda em relação ao ano anterior, totalizando R$ 403,2 bilhões. "O mercado internacional favorável, onde os preços das carnes principalmente de frango e de suínos, situaram-se em níveis maiores, e as quantidades exportadas fizeram com que os resultados atingissem posições favoráveis ao setor em 2019.

Na pecuária, apenas o leite teve queda de valor, 2,1%. Aumento acentuado ocorreu na carne bovina, 5,1%; na carne suína, 12,5%; na de frango, 13,1%; e nos ovos, 24,1%. Conforme as estimativas do VBP dos meses anteriores já apontavam, um grupo de produtos apresentou bom desempenho neste ano, com destaque para algodão (alta de 16,6%), amendoim (14,6%), banana (16,6%), batata-inglesa (93,4%), feijão (55,9%), mamona (36,9%) e milho (24,3%). Já cinco produtos apresentaram queda no faturamento: arroz (-4,9%), café (-26,9%), cana-de-açúcar (-9,6%), mandioca (-14,1%) e soja (-10,4%).

Entre as regiões do País, o Centro-Oeste permanece na liderança com um valor de produção de R$ 182,7 bilhões, seguido por Sul (R$ 153 bilhões), Sudeste (R$ 147,9 bilhões), Nordeste (R$ 57,7 bilhões) e Norte (R$ 37,8 bilhões). As primeiras estimativas para 2020 indicam um VBP de R$ 635,2 bilhões.

Emater tem orçamento de R$ 285 milhões aprovado em 2020

O Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Emater-RS e o Conselho Administrativo (Conad) da Ascar aprovaram por unanimidade o orçamento da instituição para o próximo ano e as regras de possível novo Programa de Desligamento Incentivado (PDI). Também foi aprovado o Plano Anual de Trabalho (PAT) - 2020.

De acordo com o diretor administrativo, Vanderlan Vasconselos, o orçamento aprovado é necessário para pagamento das despesas do próximo ano e gira em torno de R$ 285 milhões, sendo que a origem dos recursos só garante R$ 247 milhões. O déficit existente deve ser suprido com um novo PDI para reduzir em até 24% o peso da folha. "Com um orçamento deficitário na ordem de R$ 37 milhões para o ano que vem, não poderíamos aprovar um orçamento maquiado, mas sim a realidade dos fatos. Porém foram aprovadas também soluções, como o PDI, com a previsão de poder enquadrar o orçamento dentro da realidade, zerando esse déficit previsto", avaliou o presidente da Emater-RS, Geraldo Sandri.