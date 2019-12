Dólar inicia manhã apresentando oscilação

O dólar apresenta oscilação na manhã desta quarta-feira (18) em meio a sinais de saída de capitais por remessas corporativas ao exterior, o que se reflete na cotação do spot acima do valor do dólar futuro de janeiro de 2020. Com isso, a taxa do cupom do dólar casado curto segue negativa.

O fluxo negativo é tradicional no fim de ano. Por isso, o Banco Central (BC) volta a ofertar nesta quarta até US$ 1,25 bilhão em leilão de linha com recompra, visando atender a essa demanda sazonal.

Às 10h05min, o dólar à vista estava a R$ 4,0573 (-0,16%), enquanto o dólar para janeiro era cotado a R$ 4,0705 (+0,05%). A taxa do cupom do dólar casado curto estava em -0,40 ponto, ante -0,60 ponto no fechamento anterior.

O sinal de alta ante o real é influenciado ainda pela valorização do índice DXY, que compara o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, e também da moeda americana em relação a algumas divisas emergentes ligadas a commodities. Na terça-feira, dirigentes do Fed fizeram declarações mais duras sobre a política de juros dos Estados Unidos. Além disso, investidores estão na expectativa de novos sinais concretos de que os Estados Unidos e a China estão de fato avançando para finalizar o acordo comercial fase 1

A votação dos artigos do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump na Câmara dos Representantes americana nesta quarta e tensões ligadas ao Brexit também estão no radar.

