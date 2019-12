Estado faz balanço dos voos regionais

Desde setembro deste ano, o Rio Grande do Sul iniciou o processo de implantação dos novos voos regionais em território estadual. Nessa terça-feira (17), a Secretaria de Logística e Transportes e representantes das companhias aéreas Azul e Gol reuniram-se para avaliar os primeiros meses das operações.

Quatro anos após a criação do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS), novas rotas de voos comerciais já ligam Porto Alegre a seis cidades gaúchas: Bagé, Santa Rosa, Rio Grande, São Borja, Santana do Livramento e Passo Fundo. Segundo Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes, o programa fortalece o desenvolvimento não só da economia e do turismo gaúcho, mas potencializa o Rio Grande do Sul de forma harmônica: "não é somente as empresas que ganham, mas sim o Estado que cresce", afirma Costella.

Os decretos assinados pelo governador Eduardo Leite trouxeram condições para os voos regionais no Rio Grande do Sul. A flexibilização nas formas de operação - que permitiu às companhias aéreas que aderirem ao PDAR-RS exercer atividades por meio de contratos comerciais com terceiros - e a redução na alíquota do ICMS da querosene de aviação no Estado trouxeram as garantias necessárias para as empresas investirem no espaço aéreo gaúcho.