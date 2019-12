Fras-le compra Nakata por R$ 457 milhões e amplia área de reposição

A Fras-le expande sua atuação no mercado de reposição com aquisição integral das ações da Nakata Automotiva, sediada em São Paulo, incluindo suas unidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A empresa, consolidada entre as líderes do setor, fabrica e comercializa componentes destinados a veículos leves, pesados e motocicletas, incluindo um amplo portfólio de produtos para suspensão, direção, transmissão, freio e motor.

A transação, no valor de R$ 457 milhões, envolve todas as operações e negócios. Tanto a gestão, quanto os 416 funcionários serão mantidos. A conclusão da aquisição está condicionada, dentre outros, à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Fras-le, a ser agendada, e Cade, bem como dos demais órgãos de defesa da concorrência em outras jurisdições, conforme aplicável. A expectativa da Companhia é de que o negócio seja consolidado no segundo trimestre de 2020.

Segundo Sergio de Carvalho, CEO da Fras-le, a aquisição reflete a sinergia com os planos estratégicos de crescimento da empresa. "Com a Nakata, a Fras-le adiciona itens de suspensão, direção e powertrain aos produtos do sistema de frenagem que já integram o atual portfólio, podendo aumentar significativamente sua penetração no mercado de reposição nacional. Se beneficia tanto a empresa, que ganha diferencial competitivo, quanto o cliente, que conta com maior diversidade de produtos", declara.