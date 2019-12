Dólar tem leve alta e vai a R$ 4,06 com saída de capital externo

Como pano de fundo, Baldan disse que o mercado de câmbio tanto no exterior quanto no Brasil ainda sofre com alguma incerteza sobre a questão comercial envolvendo Estados Unidos e China. "Esse acordo está entendido, mas ainda não está praticado. A atenção é sobre a fase 1 do acordo e a dúvida é como seguirá para a fase 2, se vai continuar com as taxas e quanto. E isso é que precisa para o mercado definir o rumo".

Com relação ao cenário interno, o diretor da Fourtrade disse ainda que, sem o noticiário no fronte político, não há nenhum ponto de aversão a risco e o ambiente interno segue mais favorável. Isso, segundo ele, pode deixar a moeda em um intervalo entre R$ 4,05 e R$ 4,10 - abaixo, inclusive, das projeções mais recentes divulgadas no boletim Focus, de R$ 4,15.

O Citi soltou relatório com visão otimista com o Brasil, recomendando que seus clientes prefiram o Brasil ao México quando forem aplicar em mercados emergentes.