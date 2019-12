Eficiência emocional e social determinam colocação

Nos maiores centros de tecnologia do mundo, a alta eficiência emocional e social já se tornou mais decisiva na hora de contratar profissionais do que os tradicionais métodos de seleção de pessoal. A afirmação é do cientista social Fernando Conrado, que palestrou durante o evento Menu POA, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), nesta terça-feira. Ele esteve recentemente no Vale do Silício (Califórnia/EUA), participando de uma experiência proposta pela plataforma Startse, onde visitou incubadoras e os principais players do mercado de tecnologia do mundo. "Hoje em dia os CEOs destas grandes empresas gastam 40% do seu tempo em busca de recursos humanos", destaca Conrado.

O palestrante compara o processo de seleção das equipes de negócios como a Netflix "a um namoro, que antecede o casamento". "A maioria depende de pessoas dedicadas entendendo um projeto como único e não tem pressa de encontrar uma pessoa-chave, porque querem um ser humano especial, capaz de criar dez vezes mais que um mediano." Ao falar sobre o tema Perspectivas para o Mercado de Inovação em 2020, Conrado observou que no mundo da inovação o que mais importa são os seres humanos. "Por mais avançado que seja o conhecimento, alguém precisa impulsionar isso", destaca. "Por isso a formação de times de excelência é o ponto chave dos negócios destas empresas."

Ao lembrar que o maior fator de quebra de startups no mundo é não ter uma equipe com a maturidade adequada para alavancar os negócios, o cientista social observa que no Vale do Silício a média de idade dos profissionais é de 40 anos. "É uma perspectiva liberal-conservadora, que busca pessoas valorosas, que assumam seu papel nas empresas como se fossem proprietárias do negócio, a ponto de terem total liberdade para criar." O palestrante observou ainda que "se não há erro, é porque não teve inovação suficiente" e destacou pontos que considera cruciais para alavancar startups: propósito, "pessoas legais (emocionalmente) na equipe", conhecimento, e "pressa em errar", estão entre os tópicos.