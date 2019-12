Indicador antecedente da economia sobe 0,6% em novembro, segundo FGV

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Composto por oito séries que revelam a atividade econômica do país, o Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira (Iace) registrou acréscimo de 0,6% em novembro, atingindo 118,5 pontos. Ao todo, quatro desses oito componentes contribuíram de forma positiva para a evolução do índice.

Já o Indicador Coincidente Composto da Economia Brasileira (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais do Brasil, subiu 1,1% para 105,2 pontos, no mesmo período.

"O resultado do ICCE em novembro reforça a percepção positiva em relação aos indicadores mais recentes da economia brasileira", ressalta o coordenador Paulo Picchetti, da FGV/Ibre. "Por sua vez, o Iace sinaliza o aumento da probabilidade de aceleração do nível de atividades nos próximos meses", frisa.