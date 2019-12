Economia brasileira ganhou tração, diz Banco Central

A diretoria do Banco Central concluiu, na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que a economia brasileira ganhou tração. O documento foi divulgado nesta terça-feira (17) pela instituição e faz referência à decisão da última quarta-feira (11), quando o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual para 4,5% ao ano.

"Os trimestres seguintes devem apresentar alguma aceleração, que deve ser reforçada pelos estímulos decorrentes da liberação de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e PIS-Pasep (programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) com impacto mais concentrado no último trimestre de 2019", acrescentou o Copom.

Desconsiderando esses estímulos temporários (FGTS e PIS/Pasep), a expectativa é por um ritmo gradual de crescimento da economia.

O Copom também discutiu a menor participação do estado na economia e as possíveis implicações para a atuação do BC na política monetária (basicamente sobre a definição da taxa Selic). Segundo o BC, há maior participação do crédito livre (em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros) no mercado. Já o crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural e de infraestrutura) tem diminuído, com menor particpação dos empréstimos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e maior acesso de empresas ao mercado de capitais.

"Os membros do Copom julgam que as transformações do mercado de crédito e capitais tendem a aumentar a potência da política monetária", diz o BC.

Na ata, o comitê acrescentou que os últimos dados da atividade econômica e a maior eficiência do mercado de crédito e capitais podem resultar em uma redução da ociosidade do setor produtivo "mais rápida do que antevisto e, com isso, produzir pressão altista na inflação". Por outro lado, destacou que a ociosidade da atividade produtiva ainda é elevada.

Segundo o Copom, as projeções de curto prazo para a inflação feitas pelo mercado financeiro foram particularmente afetadas pelos efeitos do "choque de preço" da carne que, segundo a instituição, ocorreu de forma mais intensa e prematura do que esperada. "As projeções consideram um efeito direto mais concentrado no último bimestre deste ano, constituindo-se o principal fator de elevação das projeções para 2019", destacou no texto.

Em relação as preços administrados (como energia elétrica, gasolina, gás, transporte público e alimentos), o Copom considerou "a presença de condições benignas para a ocorrência de reajustes menores nas tarifas de energia elétrica, que já vêm se materializando nos últimos meses e devem prosseguir nos trimestres seguintes".

Para o comitê monetário, é preciso cautela na condução da política monetária dentro do atual ciclo econômico. "O Comitê enfatiza que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação", acrescentou.

Agência Brasil