Edison Patent 2019

A Avaya, player global em soluções para aprimorar e simplificar as comunicações, é a vencedora do prêmio Thomas Alva Edison Patent 2019, na categoria Tecnologia da Informação. O Conselho de Pesquisa & Desenvolvimento selecionou os campeões entre as nomeações que haviam sido revisadas por uma equipe de pesquisadores do R&D Council. Esses profissionais avaliaram as patentes quanto à importância do problema, à utilidade/ao valor socioeconômico, à novidade e ao impacto comercial. Os membros da área de P&D da Avaya Valentine Matula, George Erhart e ex-colegas David Skiba, Venkatesh Krishnaswamy e Ravi Sethi foram à cerimônia anual do prêmio, realizada em Nova Jersey (EUA).

Inteligência Artificial

A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) atingiu o número de 100 mil pacientes atendidos por meio de Inteligência Artificial (IA). A solução foi criada em parceria com a Aidoc, e é pioneira na aplicação comercial e clínica de IA para radiologia no Brasil, além de ser a primeira inclusão da Aidoc no setor público de saúde.

Automação no

setor financeiro I

Empresas de serviços financeiros na América do Norte podem liberar até US$ 140 bilhões em ganhos de produtividade e redução de custos até 2025, de acordo com o novo estudo conduzido pela Accenture. Bancos, seguradoras e empresas do mercado de capitais devem gerar ganhos de produtividade na ordem de US$ 59 bilhões, US$ 37 bilhões e US$ 21 bilhões, respectivamente.

Automação no

setor financeiro II

Resultados do estudo mostram como tecnologias disruptivas que expandem a criatividade e habilidades humanas devem transformar a força de trabalho no mercado financeiro nos próximos cinco a 10 anos. Um exemplo é a implementação de Inteligência Artificial (IA), que pode ajudar os consultores financeiros a fazer recomendações personalizadas em tempo real, além de apoiar agentes de crédito a determinar riscos padrão com mais precisão.