Decoração de Natal vira foco para atrair clientes

Como o Natal é a data mais importante do varejo no País, as lojas investem muito na preparação para receber o cliente, inclusive visualmente. Itens característicos do período natalino - como guirlandas, luzes e presépios - invadem o comércio.

Para o presidente da Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores (Abcasa), Renato Orensztejn, a decoração nas lojas leva a experiência da data aos clientes. "É importantíssimo fazer vitrines, enfeitar as lojas, decorar a loja para que os consumidores entendem que ali é lugar de consumo de Natal", afirma.

No próximo mês de maio, a Abcasa realiza a segunda edição da feira de produtos natalinos, a Natal & Festas ABCasa, que ocorre no Anhembi, em São Paulo, e conta com mais de 150 expositores. Normalmente, em meados do primeiro semestre do ano que os lojistas fazem as compras para o período, com a entrega ocorrendo em geral no fim de outubro.

"O Natal precisa de uma programação. Se não faz com certa antecedência, nem a indústria, nem o importador conseguem fazer com que cheguem os produtos necessários", explica Orensztejn.

O presidente da Abcasa explica que a decoração do período evoluiu tecnologicamente, como produtos com luz LED que permitem iluminação sem necessidade de conectar na tomada, além de plantas artificiais - ou, como conhecidas no meio da decoração, permanentes - mais elaboradas.

A gerente de Marketing do shopping Praia de Belas, Ângela Sosa, explica que as decorações de Natal fazem parte de um planejamento de meses, e, no caso do próprio shopping neste ano, começando entre abril e maio.

O Praia de Belas foi o primeiro shopping da Capital a colocar as decorações natalinas, no dia 1 de novembro. "A gente já tem por tradição ter projetos novos a cada ano, para fazer com que o cliente se surpreenda. É uma data comemorada por todo mundo, todos preparam suas decorações", diz ela.

Segundo o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, a preocupação tradicional dos lojistas costumava ser fazer decorações simples de Natal, mas, com as novas formas como o consumidor age em relação à tecnologia, houve mudanças na forma de se fazer comércio.

"Todo lojista que ouve o mercado e tenta fazer com que seu negócio se mantenha atualizado vai procurar fazer uma decoração de Natal voltada também a uma experiência para o cliente", explica Kruse.

Entretanto, se comparada a grandes metrópoles, Porto Alegre ainda não tem o costume de decorações quase turísticas. "Se você for a determinados lugares com mais concorrência, como São Paulo, encontra isso mais forte. Se for a Nova Iorque, tem lojas com filas para as pessoas vislumbrarem as vitrines", relata o presidente do Sindilojas.