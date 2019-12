Dez municípios concentram 42,3% do PIB do RS, aponta levantamento do DEE/Seplag

Dez municípios gaúchos concentraram 42,3% da atividade econômica em 2017. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios foram divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e foram elaborados em parceria com o IBGE.

Com Porto Alegre na liderança, o ranking nos primeiros lugares é formado ainda por Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Rio Grande, Triunfo, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas e Santa Cruz do Sul. Em relação a 2016, o PIB dos municípios do Estado ficou praticamente estável, quando este conjunto de cidades representava 42,4% do total.

O principal destaque da pesquisa foi o retorno de Caxias do Sul à segunda posição do ranking, ocupada no ano anterior por Canoas, que agora está no terceiro posto. Porto Alegre segue como o município gaúcho de maior PIB (R$ 73,9 bilhões), seguido da cidade serrana (R$ 21,7 bilhões) e do município da Região Metropolitana (R$ 18,9 bilhões).

Em relação a 2016, além da troca entre Caxias do Sul e Canoas, Triunfo subiu quatro posições e Passo Fundo e Santa Cruz do Sul caíram dois postos. As demais cidades mantiveram os lugares no ranking. Entre os municípios com os 10 maiores PIBs do Estado, destacam-se as atividades no setor de serviços e na indústria e menor participação da agropecuária no Valor Adicionado Bruto (VAB).

"A produção destes dados é fundamental para o Estado e para o planejamento de políticas públicas. Também é importante por demonstrar a dinâmica e a performance dos municípios a partir de informações sobre todos os segmentos produtivos", afirma a chefe da Divisão de Indicadores Estruturais do DEE, Vanessa Sulzbach.

Na agropecuária, Cachoeira do Sul se destaca como o município com maior VAB, com 1,5% do total movimentado pela atividade no Estado. Com ênfase na produção de soja e arroz, a cidade da região central é seguida no ranking por Vacaria (soja e maçã) e Dom Pedrito (arroz e soja). Nesse segmento da economia, a pesquisa ressalta a desconcentração da atividade pelo Estado, uma vez que as 10 primeiras cidades somam apenas 12,5% do total do VAB agropecuário.

No ranking da indústria, Canoas ocupa o primeiro lugar no Estado, seguido por Caxias do Sul e Porto Alegre. Entre os municípios em destaque neste setor, Triunfo, por conta das atividades da indústria química, chega à quarta posição do ranking, com 5,9% do total movimentado no Estado.

No segmento de serviços, os resultados mostram novamente Porto Alegre em primeiro lugar (23,1% do total), seguido por Caxias do Sul (4,9%) e Canoas (3,9%).

O resultado da divisão do montante do PIB pela população coloca no topo das estatísticas municípios com número pequeno de habitantes. Triunfo, em virtude das atividades do polo petroquímico, ocupa a primeira posição com PIB per capita de R$ 311.212, bem acima do PIB per capita do Estado (R$ 37.371). A cidade é seguida por Pinhal da Serra (R$ 157.209) e Aratiba (R$ 133.834) no ranking. Na ponta oposta deste levantamento estão as cidades de Viamão (R$ 14.049), Redentora (R$ 14.010) e Dezesseis de Novembro (R$ 13.722).

Ao longo de 2017, Gravataí (+0,46 ponto percentual), Caxias do Sul (+0,22 p.p), Triunfo (+0,21 p.p), Osório (+0,15 p.p) e São Leopoldo (+0,09 p.p) lideraram os ganhos de participação no PIB do Estado, enquanto Canoas (-0,45 p.p), Porto Alegre (-0,34 p.p), Rio Grande (0,19 p.p), Guaíba (-0,12 p.p) e Esteio (-0,07 p.p) tiveram as maiores perdas.

Em relação ao país, o Rio Grande do Sul perdeu em 2017 uma cidade no grupo das 100 maiores economias em comparação com o ano anterior, caindo de cinco para quatro municípios neste ranking. Porto Alegre se manteve a sétima posição no país e está acompanhada na lista por Caxias do Sul (pulou de 41º para 40º), Canoas (caiu de 40º para 47º) e Gravataí (foi do 91º para 79º). Rio Grande, que em 2016 estava no 95º posto, caiu para o 107º lugar no levantamento mais recente.