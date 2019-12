Saque de até R$ 998,00 no FGTS é sancionado

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou na quarta-feira (11) a liberação de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O texto validado pelo presidente, publicado em edição do Diário Oficial da União desta quinta (12), eleva o limite de R$ 500,00 para R$ 998,00 para quem tem saldo até o valor de um salário-mínimo (R$ 998,00).

A elevação do valor foi incluída durante a tramitação da medida provisória no Congresso. A votação do texto foi concluída em novembro no Senado.

Os saques não foram todos elevados para R$ 998,00. Apenas os beneficiários que tiverem saldo inferior ao valor do salário-mínimo poderão sacar o valor integral. Para os que tiverem saldo acima disso, o limite segue de R$ 500,00. Os usuários que têm saldo em conta de até R$ 998,00 e sacaram apenas R$ 500,00, poderão agora retirar o residual.

Esses parâmetros são válidos por cada conta individual. Ou seja, um mesmo usuário pode retirar esses valores de cada uma de suas contas de FGTS.

Em live no Facebook de Bolsonaro nesta quinta-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que a população poderá sacar o fundo de garantia no novo valor a partir do dia 20 de dezembro.