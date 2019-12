Banrisul prorroga condições para negociação de dívidas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Banrisul prorrogou, até o dia 30 de dezembro, das condições diferenciadas para negociação de operações de créditos inadimplentes a mais de 180 dias. Com a medida, serão mantidos os descontos de até 90% do valor das operações inadimplentes para pagamentos à vista, de acordo com o prazo de vencimento da dívida; parcelamento em até 96 meses e taxa de juros a partir de 0,69% ao mês.

"Durante a Semana da Negociação e Orientação Financeira, que ocorreu de 02 a 06 de dezembro, o Banrisul alcançou um ótimo resultado, com mais de 10 mil propostas de negociação que totalizaram valor superior a R$ 40 milhões", frisou o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho. As condições especiais estão em toda a rede de agências.