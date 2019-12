Segundo leilão de complexo da Cotrigo tem venda parcial

O segundo leilão do complexo do frigorífico de suínos da cooperativa Cotrigo, no município de Estação, foi executado nesta quarta-feira (11).

A área que inclui o prédio do frigorífico não teve ofertas tanto a vista quanto parcelada acima do valor definido, mas teve um lance em situação condicional, ou seja, abaixo do valor. Assim, este lance será encaminhado para análise judicial.

De acordo com a Öro Leilões, empresa responsável pelo leilão, a expectativa é que a decisão seja publicada antes do início do recesso do poder judiciário, que começa no dia 20, e que a interpretação do juiz seja positiva.