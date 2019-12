Mercado de cartões projeta crescimento de 24% em 2020

O mercado de cartões prevê um crescimento de 24% no volume transacionado com cartões em 2020, para R$ 2,3 trilhões. A projeção, fruto de conversas da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços) com companhias do setor, foi divulgada nesta quarta-feira (11) pelo presidente da Mastercard, João Pedro Paro Neto.

De acordo com o executivo, a expectativa é de que as transações com cartão não presente (via carteiras digitais) e contactless (pagamentos por aproximação) puxem o crescimento.

A Abecs já havia revisado, em setembro, a projeção de crescimento da indústria de meios de pagamentos para 2019. A estimativa saiu de um avanço de 15% a 17% para um aumento entre 17,5% e 19,5%. As transações com cartões pré-pagos, de crédito e de débito, segundo a associação, devem somar R$ 1,85 bilhão neste ano.

Paro Neto, o mercado -que até o ano passado enfrentava dificuldades na aceitação desses tipos de pagamentos por parte dos estabelecimentos comerciais-, agora começa a migrar para novos nichos, o que deve impulsionar o crescimento do segmento.

"A indústria se desenvolveu bastante, principalmente no que diz respeito ao contactless. Já demos um passo importante na implementação (de pagamento por aproximação) no transporte público e no avanço dos pagamentos com cartão não presente. Os próximos passos estão com P2P (pagamento ponta a ponta) e open banking", afirmou.

Segundo o presidente da Mastercard, a companhia continua a buscar novas oportunidades. "O contactless está crescendo e conforme as outras formas (de pagamento) surjam, será mais uma opção para o consumidor", completa.

Folhapress