70% concordam totalmente ou em parte em reduzir Selic, diz pesquisa

A política do governo de redução da taxa Selic tem a concordância de 70% da população, segundo pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quarta-feira (11). Dos entrevistados, 78% também aprovam parcial ou totalmente a manutenção da meta da inflação.

Os dados da pesquisa são relacionados a perguntas que ainda não haviam sido feitas em sondagens CNI/Ibope. O levantamento foi realizado com 2 mil eleitores de 16 anos ou mais em 127 municípios de todo país, de 5 a 8 de dezembro de 2019. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o grau de confiança é de 95%.

A pesquisa foi apresentada em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para homenagear o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial da confederação.

Pouco mais da metade (52%) concorda com a proposta de reforma da Previdência, enquanto 43% discordam e 5% não souberam responder ou é indiferente. Já a apresentação do pacote anticrime no Congresso Nacional foi aprovada por 62% da população. O mesmo porcentual concorda com a aprovação da Lei de Liberdade Econômica.

As privatizações e concessões em infraestrutura, como de portos e aeroportos, têm a aprovação de 57% das pessoas. Outros 54% concordam com a aproximação do governo brasileiro junto aos Estados Unidos e 66% com a realização de acordo entre o Mercosul e a União Europeia e a busca de outros acordos comerciais.

Em relação ao funcionamento do sistema bancário, a permissão de abertura de agências bancárias aos sábados foi aprovada por 76%, enquanto 68% aprovam totalmente ou em parte a redução da quantidade de ministérios e o aumento para 8h na jornada de trabalho dos bancários.

Já 76% concordam com a criação do 13º salário para o Bolsa Família. Sobre a criação da carteirinha estudantil digital, 88% dos entrevistados concordam totalmente ou em parte com a medida. O mesmo porcentual concorda com a liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores. A carteira de trabalho verde e amarela, que garante a redução dos imposto e do FGTS na contratação de jovens, tem a aprovação de 74% dos participantes.