Estado de calamidade pública no Rio é prorrogado

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou o estado de calamidade pública no estado até 31 de dezembro de 2020. A Lei nº 8647/19, de autoria do Poder Executivo, foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem. A primeira edição do decreto de estado de calamidade pela crise financeira vivida pelo estado foi publicada em 2016. Este é o terceiro ano consecutivo que o texto é renovado com aprovação pelos deputados estaduais.

O estado de calamidade permite que o governo estadual não atenda, temporariamente, aos limites de endividamento e de gastos com pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, o governo continua obrigado a investir os percentuais mínimos definidos pela Constituição Federal em áreas como saúde e educação. A medida também não prejudica o repasse obrigatório de verba aos municípios.

Ao justificar a medida, o governador afirmou que, mesmo com o Regime de Recuperação Fiscal, o Rio ainda apresenta as condições que levaram à decretação do estado de calamidade pública e ocasionaram grande queda na arrecadação de receitas.