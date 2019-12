Processos julgados pela CVM devem igualar recorde

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve encerrar 2019 com um total de processos julgados próximo ao recorde atingido no ano passado. Em 2018 o colegiado deu seu veredicto em 109 casos, superando o recorde anterior de 65.

A estimativa foi feita nesta terça-feira (10) pelo presidente da autarquia, Marcelo Barbosa, que destacou o progresso contínuo da atuação sancionadora da órgão regulador do mercado de capitais e a tendência de redução de estoques.

"Este ano vamos chegar perto daquele número (109). Tenho segurança para dizer que o patamar de processos julgados, hoje em dia, vai ficar mais na casa dos 100, dos 90. Com uma vantagem: a tendência é que o estoque (de processos) comece a diminuir", disse durante a abertura do evento Promovendo o Futuro do Mercado de Capitais - 43 Anos da Lei de Mercado de Capitais, no Rio de Janeiro.

Até o fim do primeiro semestre, a CVM havia julgado 39 processos, aplicando um total de R$ 770,6 milhões em multas.