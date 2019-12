Soja deve liderar ganhos em 2020, projeta Farsul

O Rio Grande do Sul poderá ter em 2020 o maior Valor Bruto de Produção (VBP) da colheita de grãos da história em 2020, segundo estimativa divulgada na manhã desta terça-feira (10) pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul). O VBP deverá alcançar R$ 36, 13 bilhões, alta de R$ 4 bilhões em relação a 2019, de acordo projeção da entidade.

O maior ganho deverá vir da soja, com alta de R$ 3,2 bilhões. Na área da pecuária bovina de corte incremento estimado é de 11%, passando de R$ 3,82 bilhões para R$ 4,23 bilhões. Nos grãos os ganhos vem do incremento de produção e das cotações. No caso da produção de gado, o setor foi beneficiado principalmente por uma alta de 16% no preço da arroba entre janeiro e novembro deste ano.

De acordo com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, o ano de 2019 foi especialmente positivo para o setor no segundo semestre. "Para 2020 devemos ter uma área plantada ainda maior e com boas condições do clima podemos ter alta de produção de grãos em 2,1%", estima Gedeão.

Tanto nas carnes quanto nos grãos a alta cotação do dólar é considerada positiva e benéfica às exportações.

No cenário internacional, a China foi e é o destaque. "A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está inclusive abrindo escritório em Xangai em 2020 para estimular ainda mais os negócios", afirmou Gedeão, que também é vice-presidente da Confederação e responsável pela área internacional da entidade.

"Também estudamos abrir um escritório em Singapura, olhando para Ásia como um todo", antecipa o presidente da Farsul.

Sobre a elevada cotação do dólar, porém, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, ressalta que impactará negativamente elevando custos da próxima safra. "E nem todos os custos o produtor consegue repassar ao comprador. Isso vai exigir antenção em 2020", alerta Luz.