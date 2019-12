Porto Alegre começa dezembro com alta na inflação, divulga FGV

Seguindo o mesmo comportamento de alta registrado em novembro, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre subiu 0,10 ponto percentual na primeira semana de dezembro. A variação ficou em 0,47%, ante 0,37% no levantamento imediatamente anterior, divulgou nesta terça-feira (10) a Fundação Getulio Vargas (FGV). No geral, o indicador chegou a 0,74%, registrando acréscimo de 0,25% ponto percentual em relação à medição anterior.

Os dois grupos que se destacaram foram Despesas Diversas (2,99% para 4,56%) e Alimentação (0,10% para 0,51%). De acordo com o economista do Ibre/FGV André Braz, a alta no preço da carne bovina seguirá tendo influência nas próximas apurações do índice, assim como o aumento no preço da gasolina