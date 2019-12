Prêmio Folha Verde destaca vencedores

A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa realiza, nesta segunda-feira, a cerimônia de entrega da 9ª edição do Prêmio Folha Verde. O evento acontece às 16h, no Teatro Dante Barone. A homenagem é concedida pela Assembleia Legislativa a pessoas, instituições e empresas que trabalham para garantir o crescimento do setor agropecuário e o desenvolvimento da economia gaúcha.