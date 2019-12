Sociedade de Engenharia entrega láurea Engenheiro do Ano 2019

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) entrega, nesta segunda-feira, a Láurea Engenheiro do Ano 2019 em solenidade que será realizada às 20h em sua sede social - avenida Coronel Marcos, 163, bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre.

Pela Área Privada, receberá a láurea o engenheiro civil Leandro Melnick, diretor-presidente da Melnick Even Incorporações e Construções S.A. e conselheiro da Even Construtora e Incorporadora (São Paulo). Pela Área Pública, será agraciado o engenheiro civil Delmar Pellegrini Filho, atual superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-RS).

Receberá a Homenagem Especial o engenheiro civil Carlos Fernando Almeida Marins, sócio-gerente da Embravel Engenharia Consultiva e ex-presidente da Sergs (2001/2005). Será entregue ainda, ao engenheiro Eurico Trindade de Andrade Neves, que presidiu a Sergs na gestão 1980/1982, o título de Sócio Benemérito da entidade. Na mesma oportunidade, será entregue o Destaque Acadêmico aos formandos com as melhores avaliações nos cursos de Engenharia das principais universidades gaúchas.