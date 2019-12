Varejo gaúcho mantém expectativa de retomada, aponta Fecomércio-RS

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) mostra que o ânimo do setor mantém a tendência de retomada. Formulado pela Fecomércio-RS, o índice chegou a 118,5 pontos em novembro, 9,3% acima do mesmo mês de 2018.

Frente a outubro, após três elevações consecutivas mensais, o ICEC ficou praticamente estável no mês passado. A Fecomércio-RS associou o comportamento à alta no subíndice de investimentos, que atingiu 104,9 pontos, e à pequena variação nas expectativas (153,4 pontos) e recuo do subíndice de condições atuais (97,2 pontos).

A sondagem analisa intenção de investimentos, situação atual do setor e expectativas futuras. Acima de 100 pontos, o quadro é otimista e abaixo mostra pessimismo.

O presidente da federação, Luiz Carlos Bohn, avalia que o índice chancela a retomada gradual da confiança do empresariado do varejo. "Estamos acompanhando o processo de retomada da atividade econômica, que tem passo modesto, de forma que a recuperação do otimismo dos varejistas acompanha esse ritmo", analisa o dirigente.

O indicador de condições atuais (ICAEC) atingiu 97,2 pontos, frente a 76,3 pontos de novembro de 2018. Já indicador de expectativas quanto ao futuro (IEEC) teve variação de 5,6% na comparação com novembro de 2018, atingindo 153,4 pontos. O indicador referente aos investimentos do empresário do comércio (IIEC) subiu 1,3%, alcançando 104,9 pontos.