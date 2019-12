BTG Pactual arremata revista Exame, do Grupo Abril, por R$ 72 milhões

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A revista Exame, do Grupo Abril, foi arrematada nesta quinta-feira (5) pelo BTG Pactual, pelo valor mínimo de R$ 72,374 milhões. O banco foi o único a se habilitar para o leilão, que fazia parte do plano de recuperação judicial do grupo. "O leilão da Exame faz parte da estratégia de reestruturação da companhia", disse a companhia, dona da Exame, Veja e Claudia, em nota.

A operação ainda terá de passar por aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Para o BTG Pactual, a compra da revista Exame, que tem uma cobertura especializada em negócios, está de acordo com as estratégias do banco, que também quer utilizar a plataforma digital da publicação, que tem foco em coberturas de finanças pessoais e investimentos, para se aproximar de seus clientes.

Várias instituições financeiras seguem a mesma linha, como o site InfoMoney, que pertence à corretora XP Investimentos.

Fontes a par do assunto afirmaram que a edição impressa da Exame continuará focada em negócios, mas também reforçará matérias de empreendedorismo.

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que não há interesse do banco em outros títulos, como a revista semanal Veja. Procurado, o BTG confirmou sua participação no leilão da Unidade Produtiva Individual Exame.

Para o Grupo Abril, a venda do ativo "foi a alternativa que melhor se apresentou para equacionar algumas das obrigações da empresa dentro do atual contexto de mercado e da própria companhia".

O plano de recuperação da Abril foi aprovado em agosto. Um dos pilares do plano, que ainda precisa ser aprovado pela Justiça, era a venda da revista Exame.