Crédito prefixado deve ter taxas de juros mais altas

Quem se animou com a perspectiva de crédito imobiliário prefixado, previsto pela Caixa para março de 2020, deve se preparar para pagar taxas de juros mais altas em contratos de prazos mais curtos. Isso porque nesse modelo de financiamento, a taxa de juros é fixada no momento do contrato e permanece a mesma até a quitação do imóvel, sem nenhuma indexação.

Questionada sobre a nova linha, a Caixa afirmou por meio de sua assessoria que ela se encontra em estudo, não sendo possível falar ainda em juros e prazos. A principal vantagem do ponto de vista do cliente é a segurança: ele fica protegido de mudanças na economia, como alta da inflação, sabendo exatamente quanto pagará do começo ao fim.

Já nas linhas de crédito pós-fixado, para além da taxa de juros contratada, os valores são corrigidos por algum indexador. No modelo tradicional, essa correção é feita pela TR (taxa referencial, calculada pelo Banco Central) e, na linha mais recente lançada pela Caixa, ela é atrelada ao índice de inflação (IPCA).

Como no crédito prefixado não há correção, os agentes financeiros embutem suas expectativas de inflação e o risco assumido na taxa de juros contratada, que por isso tende a ser maior.

O mesmo raciocínio vale para o prazo de pagamento do financiamento: quanto mais longo, mais difícil é prever o comportamento da economia, e portanto maior o risco de quem empresta. Luiz Antonio França, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, acredita que dificilmente serão feitos contratos de 30 anos nessa modalidade.

A comercialização desse tipo de linha não é novidade no mercado brasileiro, mas dado os riscos que traz para o agente financeiro, sempre representou apenas uma fração do financiamento imobiliário concedido no Brasil.

Segundo a pesquisadora Claudia Eloy, do Observatório Brasileiro do Crédito Habitacional, o auge desse modelo foi entre 2009 e 2011, quando a Selic (taxa básica de juros) estava em viés de baixa, mas ainda assim foi uma oferta minoritária.

"Era quase butique você oferecer [crédito prefixado] para atender a necessidade de alguns clientes", afirma Eloy. A carteira remanescente dessa época não chega hoje a 1% do total do crédito imobiliário no Brasil. A viabilidade da linha prefixada, portanto, está diretamente relacionada ao atual cenário econômico de taxas de juros e inflação baixas e depende dele para funcionar.