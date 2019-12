Escolas de rede de ensino gaúcha serão abastecidas por energia solar

Na onda da expansão da produção de energia a partir do sol, a rede La Salle vai ativar o maior parque de geração de energia fotovoltaica do Rio Grande do Sul, segundo a instituição. As duas usinas, que tiveram investimento de mais de R$ 9 milhões, devem ser ativadas no dia 12. São instalações em Nova Santa Rita e Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

A maior delas é a de Nova Santa Rita, com capacidade de gerar até 1.200 quilowatts, com 3,6 mil placas. O equipamento vai atender sete escolas da rede, sendo seis na RMPA e uma em Caxias do Sul. A usina em Viamão terá capacidade de gerar até 800 quilowatts, com 1,25 mil pllacas, e abastecerá cinco instituições em Porto Alegre.

Além de ser alternativa para ampliar as fontes e reduzir custos de energia - 60% ao mês, as usinas devem servir para desenvolver estudos e projetos para alunos da educação básica e universitária, diz o La Salle. As instalações foram custeadas com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em repasses do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O crédito será pago em seis anos.