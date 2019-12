Parklet sustentável no bairro Bom Fim será inaugurado neste mês

O primeiro parklet 100% sustentável de Porto Alegre já tem data para estrear. A inauguração será no 17 de dezembro, no próprio espaço que está sendo montado na rua General João Telles, no bairro Bom Fim, em frente ao Josephyna's e ao Sim Sala Bim.

Quem passa pela rua já percebe as mudanças. A montagem começou nesta semana com a instalação da estrutura que servirá de piso. O parklet é construído com blocos de materiais reaproveitados da construção civil e será totalmente abastecido com energia fotovoltaica. O espaço possui 10 metros quadrados e comportará cinco mesas.

O projeto custou R$ 30 mil e está sendo bancado por dois empreendimentos locais, os bares Josephyna's e Sim Sala Bim, e pela fabricante de embalagens Tetra Pak.

A inauguração será aberta ao público e terá a presença do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e da embaixadora da Suécia no Brasil, Johanna Skoog, por conta da parceria do projeto com o movimento Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre (ZISPOA). A cerimônia também terá a presença da diretora de Meio Ambiente da Tetra Pak, Valeria Michel.

João Henrique Martins, proprietário do Josephyna's, diz que a expectativa é de que o parkelt se torne referência para outras instalações sustentáveis na Capital. Para isso, a mesma equipe de ONG's e empresas responsáveis pelo projeto se coloca à disposição para compartilhar ideias. "Basta que outros negócios interessados captem os recursos e projeto poderá ser compartilhado", diz Martins.