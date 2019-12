Brasil passa comando do Mercosul para o Paraguai

O presidente Jair Bolsonaro abriu no final da manhã a 55ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que ocorre no Vale dos Vinhos, em Bento Gonçalves. Em um discurso rápido, Bolsonaro fez a transmissão do cargo de coordenação do Mercosul ao Paraguai, a partir de 2020.